Basta seguir estes passos em Rappi: Cadastre-se: Faça o download do App de Rappi, crie o seu perfil e complete o seu cadastro. As informações são bem simples, como nome completo, endereço, telefone, etc. Utilize o menu de navegação e filtros Escolha seu pedido: Depois de selecionar o Maria mole padaria especializada, você poderá realizar a escolha através dos itens disponíveis para entrega. Encontrou o que deseja? Toque em um item para selecionar e adicioná-lo ao seu carrinho. Decida a forma de pagamento: Você poderá escolher a melhor opção para efetuar o pagamento do seu pedido. É possível pagar através do cartão de débito ou crédito, paypal, rappicréditos e até mesmo em dinheiro, no ato da entrega. Finalize o pedido: Quando você já tiver finalizado a escolha e optado pela forma de pagamento, é a hora de você conferir o seu endereço, o horário estimado da entrega e o preço final. Se todos os dados estiverem corretos, basta tocar em “Realizar Pedido” Acompanhe a entrega: Você consegue acompanhar o seu pedido pelo app, sabia? Primeiro, o estabelecimento vai aceitar e começar a separá-lo. Quando estiver quase pronto, um entregador parceiro vai até lá retirar de moto, carro ou bicicleta. Por último, o entregador leva o pedido até você. A dica é sempre conferir o nome e a foto dele e acompanhar o progresso da entrega no mapa. Você também consegue entrar em contato com o motorista pelo chat.