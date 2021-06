Como comprar em um supermercado online no Brasil usando Rappi?

Na hora de efetuar sua compra você pode usar tanto nosso site quanto nosso app fazendo o download na App Store ou Play Store caso ainda não tenha baixado.

Na seção “Mercado” você pode encontrar uma infinidade de lojas que oferecem todo tipo de produtos, desde frutas e verduras frescas até itens de farmácia.

Na Rappi queremos que você tenha total controle da sua compra, por isso que ao adicionar os itens no seu carrinho de compras você pode adicionar instruções adicionais, selecionar a maturidade do produto e até marcar a opção para que os RappiShoppers te liguem enquanto realizam as compras.

Posso programar meu pedido? Obviamente! Se não estiver em casa na hora do pedido, você pode marcar o horário de entrega que for melhor para você.

Como encontro supermercados próximos à minha localização? Fácil, Rappi lista automaticamente as lojas que estão mais próximas do seu endereço cadastrado.

Posso encontrar promoções? Claro que sim, muitos dos supermercados oferecem ofertas e descontos para que a compra saia mais barata. Alguns podem chegar a descontos de até 70%.

Como realizo o pagamento da compra? Rappi facilita dando a opção de pagar no débito ou dinheiro ou com cartão de crédito.

Conheça os RappiShoppers: seus compradores pessoais nos supermercados

São verdadeiros mestres da compra e uns dos membros mais importantes da Rappi. Eles têm a função de selecionar todos os produtos que pediu garantindo que estejam em perfeito estado e atendendo aos seus gostos.

Os RappiShoppers estão em constante comunicação com você perguntando suas preferências e, se quiser, até te enviarão fotos dos produtos para que você comprove o frescor dos produtos.

Eles também garantem que sua compra chegue em perfeito estado no caminho do mercado até sua casa. Organizam todos os produtos por categorias, sem misturar nunca carnes com itens de higiene em uma mesma sacola.

Além disso, se em uma sacola tiver produtos delicados eles adesivam para que o RappiEntregador saiba que deve ter mais cuidado durante o transporte.

RappiEntregadores à caminho! Sua compra online está à caminho da sua casa!

Pronto! Agora que terminou a compra, deixe conosco! Após finalizar sua compra seu pedido será entregue em média dentro de 35 a 45 minutos, dependendo do tamanho do pedido. Além disso, enquanto a Rappi estiver à caminho você poderá acompanhar a localização exata em tempo real através do app.

O que acontece se os itens chegarem em mal estado ou incompleto?

Por mais que evitemos ao máximo que isso ocorra, vez ou outra, pode acontecer. Neste caso, os RappiEntregadores voltarão ao supermercado para trazer os itens que faltaram em perfeito estado.

Ganhe tempo com a Rappi comprando em um supermercado online!

Viu? Comprar em um supermercado online com a Rappi é muito fácil! Deixe-nos fazer as coisas por você para que possa desfrutar do seu tempo livre fazendo o que mais gosta.