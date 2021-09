Super

Hambúrguer com duas carnes bem passadas (100g cada), queijo cheddar, bacon e molho Peter Bullguer(Molho para carnes, sabor defumado. Inspirado no lendário Peter Luger Sauce) . PONTO DA CARNE: No Delivery, o ponto da carne do nosso hambúrguer segue o padrão “Bem Passado” para garantia da qualidade dos nossos produtos.