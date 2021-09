Growler Pet 1L Burgman Red Ale

Mistura das receitas belga e inglesa, de alta fermentação, cor avermelhada essa belezinha é produzida com maltes caramelizados evidentes no paladar, seu aroma apresenta notas de ameixa, baunilha, madeira e frutas vermelhas com um sútil defumado. O amargor é suave e fiel levemente delicado. Vai muito bem com carnes assadas, sobremesas com frutas, frutos do mar, queijos e comidas gordurosas.- Manter refrigerado e consumir em ate 5 dias.