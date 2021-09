Bandeja de Ravioli de Queijo Brie e Damasco

Ravioli recheado com queijo brie e damasco.Bandeja com 500g de massa fresca pré cozida, basta deixar em temperatura ambiente 15 minutos, soltar a massa com a mão e passar na água quase fervendo com sal por 2 minutos e colocar o molho de sua preferência esse sugerimos com manteiga ou molho branco.Validade de 5 dias em geladeira ou 3 meses se congelar. Serve de 2 à 3 pessoas.