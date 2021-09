Tu pedido con Rappi en el restaurante Max Açaí - Jordanópolis en Praça Salvador Rosa, 42 - Jordanópolis São Bernardo do Campo - SP, 09891-430lojaJordanopolisSão Bernardo do Campo-SPCEP09891-430 tiene un valor de 13.9. Si quieres, puedes inscribirte a RappiPrime para no pagar este valor.