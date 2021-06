Qual o valor da entrega para o restaurante Starbucks em A loja fica no Cidade Jardim Corporate, após a entrada do Shopping Cidade Jardim, subir a rampa de acesso a visitantes, depois do ponto de ônibus. Não é necessário pagar estacionamento devido a loja ser um DK e a retirada ser pela janela.?

Seu pedido com a Rappi no restaurante Starbucks para A loja fica no Cidade Jardim Corporate, após a entrada do Shopping Cidade Jardim, subir a rampa de acesso a visitantes, depois do ponto de ônibus. Não é necessário pagar estacionamento devido a loja ser um DK e a retirada ser pela janela. ficou em R$12.5. Você pode usar o RappiPrime para economizar este valor, se quiser.