Tu pedido con Rappi en el restaurante Torugo Distribuidora en R DOUTOR ARGEMIRO ACAIABA DE TOLEDO 270 - CidadeJardim - S.J do Rio Preto SP CEP:15081-060 São José do Rio Preto tiene un valor de 8. Si quieres, puedes inscribirte a RappiPrime para no pagar este valor.