Indí - Aprox. 300g

Cama de rúcula* orgânica, couscous marroquino com cenoura*, abobrinha* e cebola roxa. Vagem chamuscada com limão* e sementes de girassol.Frango* korin em cubos com toque de curryou 5 unidades do nosso falafel assado!acompanha molho: tahine*ingredientes orgânicos.**não alteramos receitas prontas.