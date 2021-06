Qual o valor da entrega para o restaurante Mestre do Hambúrguer em Estrada Do Bonsucesso 311 , Monte Olinda/Pe Cep; 52240480?

Seu pedido com a Rappi no restaurante Mestre do Hambúrguer para Estrada Do Bonsucesso 311 , Monte Olinda/Pe Cep; 52240480 ficou em R$10.2. Você pode usar o RappiPrime para economizar este valor, se quiser.