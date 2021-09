Tony Lee Ramen (picante)

Para que o macarrão não passe do ponto, o caldo virá separado damassa e dos toppings e deverá ser aquecido antes do consumo. Toppings sujeitos à sazonalidade. Macarrão no caldo encorpado de galinha e porco, temperado com miso darê picante, servido com panceta picada, kimchi, nori e cebolinha.