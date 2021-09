Sequilho de Limão com Chocolate Branco - 220g

O Sequilho é um biscoito de origem portuguesa que foi vastamente introduzido no Brasil pelos primeiros colonizadores do século 17. Foi batizado pelos brasileiros com diferentes nomes, como por exemplo, bolacha de goma. Na Biscoitê, o carro chefe entre os sequilhos é o sequilho de limão, cuja massa leva leite condensado e meia cobertura de chocolate branco.