Ribeirão Lager

Estilo: Lager+laranja. Uma cerveja que o nome já diz tudo. Nascida em ribeirão preto, nossa casa, é uma lager leve e refrescante, mas com a cara de colorado, uma cervejaria que nunca faria mais do mesmo: Cerveja clara com laranja, com ibu 20 e 4, 5% de teor alcoólico com toda qualidade da primeira cervejaria artesanal do brasil por um preço muito mais acessível do que a maioria!