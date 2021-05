Qual o valor da entrega para o restaurante Nino Casa Tua em Av. Nove de Julho, 5725 - Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01406-200, Brasil (Por trás do restaurante da Marino)?

Seu pedido com a Rappi no restaurante Nino Casa Tua para Av. Nove de Julho, 5725 - Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01406-200, Brasil (Por trás do restaurante da Marino) ficou em R$8.1. Você pode usar o RappiPrime para economizar este valor, se quiser.