2 Siri's Burguers com 25% OFF na Segunda Unidade

2 Burguers de siri com 25% OFF na Segunda Unidade. 2 Sanduiches no pão brioche, molho mil ilhas, alface, tomate, queijo derretido, blend de siri e ervas (traços de camarão), empanado na panko .

R$ 47,25 R$ 54,00

-13%