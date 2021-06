Qual o valor da entrega para o restaurante Skull Espetaria & Bar em Av Afonso Schimidt S/N Esquina com a Rua Dr João Paulino, 39 Castelo Santos/SP 11087-310?

Seu pedido com a Rappi no restaurante Skull Espetaria & Bar para Av Afonso Schimidt S/N Esquina com a Rua Dr João Paulino, 39 Castelo Santos/SP 11087-310 ficou em R$5. Você pode usar o RappiPrime para economizar este valor, se quiser.