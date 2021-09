Balde 8 Filés + 2 Batatas + 2 Bebidas

Para compartilhar com um amigo! Escolha essa opção de 8 Filés de frango (Suave ou Vibrante) + 2 Batatas + 2 Bebidas! Nosso Filé é feito com 100% de peito de frango! *Para garantir que o nosso produto chegue com a melhor qualidade para você, o envio é feito em caixas e não em baldes.

R$ 69,90 R$ 100,70

-31%