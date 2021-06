Qual o valor da entrega para o restaurante Bruttoo's Burguer em R. Pico do Itatiaia, 98 - Jardim Everest, Hortolândia - SP, 13186-051?

Seu pedido com a Rappi no restaurante Bruttoo's Burguer para R. Pico do Itatiaia, 98 - Jardim Everest, Hortolândia - SP, 13186-051 ficou em R$9. Você pode usar o RappiPrime para economizar este valor, se quiser.