Qual o valor da entrega para o restaurante Light Food Way em Rua Sapucai, 210 Torre D - Apto 05 - Gramado - Cotia - SP - Cep:06710-050?

Seu pedido com a Rappi no restaurante Light Food Way para Rua Sapucai, 210 Torre D - Apto 05 - Gramado - Cotia - SP - Cep:06710-050 ficou em R$11.9. Você pode usar o RappiPrime para economizar este valor, se quiser.