Festival - 2 Pessoas

2 Salmão grelhado 50g cada 1. (Salmão grelhado na chapa com creme de alho de 50g cada 1) 1 Shimeji 100g (Shimeji na manteiga e cebolinha 100g) 4 unidades de harumaki de queijo (Bolinho com recheio de queijo) 4 unidades de guioza (Bolinho com recheio de carne bovina e legumes) 1 combo 30 peças e (4 Sashimi salmão, 4 Sashimi salmão tilápia, 4 niguiri salmão, 4 djou salmão, 4 niguiri skin, 4 uramaki salmão, 4 uramaki skin, 4 shakemaki e 6 hot roll couve).