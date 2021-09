Fuji - 4 Pessoas - 68 Pçs

Combinado fuji - 4 pessoas com: 4 sashimi de salmão com pesto de alho negro; 4 sashimi de salmão maçaricado com flor de sal, azeite de trufas e raspas de limão siciliano; 4 sashimi de barriga de salmão com raspas de limão siciliano; 4 sashimi de atum; 4 sashimi de polvo; 4 sashimi de peixe branco do dia; 4 niguiri de salmão com bottarga granulada; 4 niguiri de wagyu maçaricado com flor de sal e salsa de trufas; 4 niguiri de camarão com alho negro; 4 niguiri de atum maçaricado com queijo camembert; 4 niguiri de peixe branco do dia com shissô, gelatina de ponzu e raspas de limão siciliano; 4 baterá de salmão com ovas, furikake e raspas de limão siciliano; 4 baterá de atum spicy; 4 niguiri vieira com salsa de trufas; 4 uramaki de salmão; 4 djo de codorna maçaricado com flor de sal, azeite de trufas e ovas; 4 djo de salmão com mix de cogumelos.

R$ 305,92 R$ 399,90

-24%