Qual o valor da entrega para o restaurante Due Amici Gelateria em do catete 311 quiosque 02 – Galeria São Luiz, flamengo rio de janeiro rj 22220 001 brazil?

Seu pedido com a Rappi no restaurante Due Amici Gelateria para do catete 311 quiosque 02 – Galeria São Luiz, flamengo rio de janeiro rj 22220 001 brazil ficou em R$9. Você pode usar o RappiPrime para economizar este valor, se quiser.