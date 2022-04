Cervejaria Hipnose - Vila Cambuí

Pilsen 1l

Clássica cerveja puro malte. turva por não ser filtrada, de baixo amargor, no aroma, notas de cereais maltados em harmonia com o floral dos lúpulos nobres alemães. corpo leve com final seco deixando a cerveja com drinkability extremamente alta. cerveja perfeita para os dias quentes. uma homenagem às clássicas pilsner da escola alemã. 10 ibu - 4,5% abv