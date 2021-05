Qual o valor da entrega para o restaurante Varanda do Peixe em av rubem berta 1471 indianopolis sao paulo sp 04074 010 brazil?

Seu pedido com a Rappi no restaurante Varanda do Peixe para av rubem berta 1471 indianopolis sao paulo sp 04074 010 brazil ficou em R$7.5. Você pode usar o RappiPrime para economizar este valor, se quiser.