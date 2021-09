Combo Space Tofu Mushrooms Vegano

100% Vegano: Empanado de tofu e cogumelos mergulhados no nosso Space, alface, maionese vegana e picles no pão sem gergelim vegano acompanhado pela nossa Fatz Original Fries e bebida com sabor a sua escolha.

R$ 36,00 R$ 45,00

-20%