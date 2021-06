Qual o valor da entrega para o restaurante Geladao Zero Grau - Fortaleza em Rua Padre Sá Leitão, 168 - Henrique Jorge, Fortaleza - CE, 60521-032, Brasil?

Seu pedido com a Rappi no restaurante Geladao Zero Grau - Fortaleza para Rua Padre Sá Leitão, 168 - Henrique Jorge, Fortaleza - CE, 60521-032, Brasil ficou em R$6.9. Você pode usar o RappiPrime para economizar este valor, se quiser.