Combinado de Peixe Branco Gourmet

8 Sashimis com raspas de limão, 2 niguiris maçaricados, 2 niguris com raspas de limão e azeite, 2 niguiris com pimenta sriracha, 3 dyo's com ovas de massago, 3 dyo's maçaricados com teriyaki e gergelim, 4 uramakis de prego.