Due Gratinado Real (200G Peso In Natura)

Camarões empanados com farinha panko, servidos sobre arroz cremoso perfumado com limão siciliano, amêndoas, alho-poró, cenoura e ervilhas. gratinado com muçarela e parmesão, finalizado com batata palha. servido com molho de frutas vermelhas.

R$ 119,08 R$ 125,35

-5%