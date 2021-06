Qual o valor da entrega para o restaurante Old wild burger - Pinheiros em conego eugenio leite 1028 pinheiros sao paulo sp 05414 001 brazil?

Seu pedido com a Rappi no restaurante Old wild burger - Pinheiros para conego eugenio leite 1028 pinheiros sao paulo sp 05414 001 brazil ficou em R$8.3. Você pode usar o RappiPrime para economizar este valor, se quiser.