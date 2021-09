Tu pedido con Rappi en el restaurante Rei Do Mate en R. Delmiro Gouvêia, 400 - Loja 151 B, 1 Piso - Shopping Riomar - Coroa do Meio, Aracaju - SE, 49035500 tiene un valor de 9.9. Si quieres, puedes inscribirte a RappiPrime para no pagar este valor.