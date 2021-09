Baguete de Frango com Páprica

Sanduiche, Baguete com frango assado no papillote, temperado com páprica para dar aquela leve picância, acompanha alface e rúcula orgânico e um molho de iogurte caseiro com tomilho, azeite e dill.

R$ 27,20 R$ 32,00

-15%