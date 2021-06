Peça comida em domicílio na Rappi, delivery em tempo recorde!

Se você estiver morrendo de fome e não quiser sair de casa pra nada, estiver com preguiça de cozinhar ou estiver com muito trabalho no escritório ou maratonando uma série no Netflix, por que não pede sua comida preferida pela Rappi?

Temos uma infinidade de restaurantes que farão seu estômago roncar. Simplesmente peça o que mais te apetecer e nós entregaremos o seu pedido para sua casa ou escritório.

Que tipo de restaurantes online posso encontrar na Rappi? Desde comidas rápidas até alternativas saudáveis.

O que mais te apetece? A lista de restaurantes e tipos de comidas que oferecemos é interminável, desde hambúrgueres, comida chinesa, asinhas de frango, pizza, sushi, frango assado até os melhores pratos caseiros brasileiros.

Além disso, se estiver em uma dieta também contamos com muitos restaurantes de comida saudável.

Estes são alguns dos pratos que você encontra no nosso site ou no aplicativo que você pode facilmente fazer o download na App Store ou Google Play.

Entrega em domicílio próximo a minha localização

Quando for fazer um pedido no site ou app, Rappi te mostrará automaticamente os melhores restaurantes mais próximos da sua casa. Dessa forma, você pode ter certeza que RappiEntregadores estará na sua casa com sua comida favorita em um piscar de olhos. Atualmente a Rappi atende as seguintes cidades do Brasil:

Na hora que for pagar também facilitamos sua vida! Você pode fazer da maneira que achar melhor, tanto através do aplicativo com cartão de crédito quanto em dinheiro ou débito na hora da entrega.

Serviço de entrega em domicílio 24 horas

São altas horas da madrugada e você está com fome? Não se preocupe, na Rappi você também encontra restaurantes de entrega em domicílio abertos 24 horas. Rappi listará todos os restaurantes abertos próximos da sua casa e também mostrará o tempo de entrega aproximado de cada um.

Dessa forma, se estiver com muita fome, poderá comparar o tempo de entrega e pedir aquele que tiver uma entrega mais rápida.

Em geral, após realizar o pedido online, a entrega costuma demorar 15 a 20 minutos, mas isso pode variar dependendo da quantidade de comida que pediu e da distância do restaurante até sua casa.

Promoções e entrega grátis

Na Rappi você também dispõe de cupons especiais para pedir comida mais barata. De vez em quando você também pode encontrar promoções e entregas gratis.

Além disso, se você quiser que suas entregas sejam sempre grátis, você pode se inscrever na RappiPrime. Esse serviço é pago, mas se você for fazer vários pedidos no mês compensa muito.

Organize seu tempo livre como quiser e torne sua vida mais fácil!

Com a Rappi você pode dizer adeus às comidas congeladas! Além de ter comida em casa em tempo recorde e a qualquer hora do dia, também poderá conseguir ofertas exclusivas. Deixe-nos fazer as coisas por você para que possa desfrutar do seu tempo livre fazendo o que mais gosta.