Supermercados Delivery

Quem são os Rappishoppers?

São verdadeiros mestres da compra e uns dos membros mais importantes da Rappi. Eles têm a função de selecionar todos os produtos que pediu, garantindo que estejam em perfeito estado e atendendo aos seus gostos. Os RappiShoppers estão em constante comunicação com você perguntando suas preferências e, se quiser, até te enviaram fotos dos produtos para que você comprove o frescor dos produtos. Eles também garantem que sua compra em supermercados chegue em perfeito estado no caminho do mercado até sua casa. Organizam todos os produtos por categorias, sem misturar nunca carnes com itens de higiene em uma mesma sacola. Além disso, se em uma sacola tiver produtos delicados eles adesivam para que o RappiEntregador saiba que deve ter mais cuidado durante o transporte. RappiEntregadores à caminho! Sua compra em supermercados online está a caminho da sua casa! Pronto! Agora que terminou a compra, deixe conosco! Após finalizar sua compra seu pedido será entregue em média dentro de 35 a 45 minutos, dependendo do tamanho do pedido. Além disso, enquanto a Rappi estiver à caminho você poderá acompanhar a localização exata em tempo real através do app.