Churrascão da Família

Esse kit não pode sofrer alterações. Churrasco com flat iron, baby beef, picanha, maminha, 4 x - burgers in natura, pão de alho, linguiça parrillera, 2 bolinhos da vovó, tábua de legumes, batata doce com creme de hortelã, 2 arroz biro biro, vinagrete, farofa da casa, maionese de batata e 10 cervejas.

R$ 681,00 R$ 750,00

-9%