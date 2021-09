INDIVIDUAL - ENTRADA+PRINCIPAL+SOBREMESA

Entrada: Salada Caesar com Salmão empanado. Principal: Peixei Grelhado com azeite de ervas, arroz com alho poró e amêndoas laminadas, batatas assadas com páprica. Sobremesa: Escondidinho de brigadeira de leite ninho, Nutella e morango. SERVE UMA PESSOA